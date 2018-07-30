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У берегов Испании спасли почти 10 тысяч мигрантов
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У берегов Испании в июле спасли почти десять тысяч мигрантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Алехандро Мартинез Велез
Почти 10 тысяч мигрантов из Африки были спасены у испанского побережья в июле, сообщил РИА Новости представитель Службы спасения на море.
С 1 по 30 июля спасатели обнаружили 8 756 мигрантов, еще 1 004 были спасены в ходе совместных операций марокканских и испанских служб.
Летом число мигрантов, которые пытаются переплыть на лодках Гибралтарский пролив и море Альборан, резко увеличилось. В апреле Служба спасения на море обнаружила 1 097 человек в море, в мае — 3318 человек, в июне 6 397 — это данные без учета тех мигрантов, которых обнаружила в море марокканская сторона.
Только за один день, 27 июля, в море нашли 57 лодок — в общей сложности 1242 мигрантов. В воскресенье были найдены 247 мигрантов на 24 лодках.
С начала года Служба спасения обнаружила в море 22 091 мигранта, Марокко — 3 825, 46 человек погибли или пропали без вести.
В понедельник Еврокомиссия заявила, что рассматривает заявку Мадрида на оказание дополнительной помощи по разрешению миграционного кризиса.
По данным Международной организации по миграции, если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек.
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