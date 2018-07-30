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Судьба Македонии решится в сентябре
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Reuters: референдум по вопросу о вступлении Македонии в НАТО и ЕС пройдет 30 сентября 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Парламент Македонии назначил на 30 сентября дату референдума по поводу соглашения с Грецией о названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО и Евросоюз.
Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
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