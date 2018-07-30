Судьба Македонии решится в сентябре

Reuters: референдум по вопросу о вступлении Македонии в НАТО и ЕС пройдет 30 сентября

Евросоюз. Парламент Македонии назначил на 30 сентября дату референдума по поводу соглашения с Грецией о названии страны и по вопросу о ее вступлении в НАТО Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.