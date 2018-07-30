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Эксперт: Тема Украины не является главной для ЕС
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Эксперт: Тема Украины не является главной для ЕС 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
«Вопрос Украины не является сегодня главным в Европе. Сегодня много других проблем: борьба с терроризмом, вопросы миграции, преодоление последствий экономического и финансового кризиса. Именно эти вопросы будут лидировать на выборах в Европейский парламент», — сказал пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик в программе «Завтра» на канале «112 Украина».
По словам европейского представителя, то же касается и международной политики Европейского союза. Европу больше сейчас волнуют отношения с США, Китаем и Россией.
«Не исключаю, что где-то может быть и будет звучать украинский вопрос, который поднимут страны ЕС соседи Украины: Венгрия, страны Прибалтики и Польша», — пояснил он.
В мае 2019 года состоятся выборы в Европарламент. Согласно социологическим опросам, накануне выборов европейцев волнуют такие вопросы как борьба с терроризмом — 49% граждан ЕС, преодоление безработицы среди молодежи — 48%, проблемы миграции — 45%, а также экономический рост и защита окружающей среды.
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