Эксперт: Тема Украины не является главной для ЕС

«Вопрос Украины не является сегодня главным в Европе. Сегодня много других проблем: борьба с терроризмом, вопросы миграции, преодоление последствий экономического и финансового кризиса. Именно эти вопросы будут лидировать на выборах в Европейский парламент », — сказал пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик в программе «Завтра» на канале «112 Украина».

Китаем и Россией. По словам европейского представителя, то же касается и международной политики Европейского союза. Европу больше сейчас волнуют отношения с США

«Не исключаю, что где-то может быть и будет звучать украинский вопрос, который поднимут страны ЕС соседи Украины: Венгрия , страны Прибалтики и Польша », — пояснил он.

В мае 2019 года состоятся выборы в Европарламент. Согласно социологическим опросам, накануне выборов европейцев волнуют такие вопросы как борьба с терроризмом — 49% граждан ЕС, преодоление безработицы среди молодежи — 48%, проблемы миграции — 45%, а также экономический рост и защита окружающей среды.