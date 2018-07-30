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Три четверти британцев недовольны Терезой Мэй на посту премьера
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Три четверти британцев недовольны Терезой Мэй на посту премьера
Пятый канал
3 часа назад
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Фото:
Пятый канал
К слову, как ранее сообщал Пятый канал, почти 40% британцев уверены, что бывший глава
МИД
Великобритании
Борис Джонсон
справился бы с долгожданным выходом страны из
Евросоюза
гораздо лучше
Терезы Мэй
.
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