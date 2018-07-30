Ещё
Опрос: большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве
"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Опрос: большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Большинство граждан Великобритании (74%) выразили неудовлетворение работой премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй на посту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты проведенного опроса.
Лишь 24% британцев сказали, что удовлетворены работой Мэй на посту главы правительства Великобритании.
Как показывает исследование, правительство подрывает доверие к Brexit. Две трети населения, включая большинство избирателей, проголосовавших за выход из Европейского Союза (ЕС), назвали переговоры по Brexit «плохими» для Великобритании.
Так, 78% британцев заявили, что правительство плохо ведет переговоры по Brexit, еще 10% cчитают, что переговоры идут хорошо.
Помимо этого, половина граждан (50%) выразили уверенность в необходимости проведения повторного референдума по вопросу Brexit. Между тем, 40% респондентов заявили, что референдум не нужен.
Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС должен быть подготовлен до октябрьского саммита.
Газета.Ru: последние новости
Премьер Венгрии назвал политику ЕС в отношении России примитивной Bild: Эрдоган решил посетить Германию впервые с 2014 года МИД Испании допустил отсрочку Brexit
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве169
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле312
Пока вы спали: Авиаотрасли грозит хаос27
Опубликован финальный доклад о MH37011
Пресс-секретарь Кобзона рассказал о состоянии артиста28
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение