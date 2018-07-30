Опрос: большинство британцев не удовлетворены работой Терезы Мэй

Лишь 24% британцев сказали, что удовлетворены работой Мэй на посту главы правительства Великобритании.

Как показывает исследование, правительство подрывает доверие к Brexit. Две трети населения, включая большинство избирателей, проголосовавших за выход из Европейского Союза (ЕС), назвали переговоры по Brexit «плохими» для Великобритании.

Так, 78% британцев заявили, что правительство плохо ведет переговоры по Brexit, еще 10% cчитают, что переговоры идут хорошо.

Помимо этого, половина граждан (50%) выразили уверенность в необходимости проведения повторного референдума по вопросу Brexit. Между тем, 40% респондентов заявили, что референдум не нужен.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС должен быть подготовлен до октябрьского саммита.