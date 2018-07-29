Гроба с отравленной британкой в Эймсбери испугались

На похоронах британки Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества в городе Эймсбери, будут предприняты особые меры безопасности, сообщает телеканал Sky News.
Правительственная служба Public Health England выдала рекомендации, чтобы предотвратить контакт участников похорон с нервно-паралитическим веществом, от воздействия которого умерла женщина, передает ТАСС.
Викарий Филип Бромили сказал, что полностью доверяет Public Health England и похоронным бюро, которые предприняли меры, направленные на обеспечение безопасности участников церемонии. По его словам, у родственников усопшей будет 15 минут, чтобы побыть с ней перед кремацией.
Также священник сообщил, что на церемонии пришлось отказаться от ритуала несения гроба на руках.
В женщиной простятся в понедельник в крематории Солсбери.
Ранее посольство России в Лондоне обратило внимание на то, что британские СМИ выпускают статьи об инциденте в Эймсбери с противоречивыми сведениями, вносящими неразбериху в выяснение обстоятельств отравления двух человек химическим веществом.