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Гроба с отравленной британкой в Эймсбери испугались
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Гроб с погибшей от отравления в Эймсбери британкой побоялись нести на руках 

Деловая газета «Взгляд» 29 июля 2018
Фото: Reuters
На похоронах британки Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества в городе Эймсбери, будут предприняты особые меры безопасности, сообщает телеканал Sky News.
Правительственная служба Public Health England выдала рекомендации, чтобы предотвратить контакт участников похорон с нервно-паралитическим веществом, от воздействия которого умерла женщина, передает ТАСС.
Викарий Филип Бромили сказал, что полностью доверяет Public Health England и похоронным бюро, которые предприняли меры, направленные на обеспечение безопасности участников церемонии. По его словам, у родственников усопшей будет 15 минут, чтобы побыть с ней перед кремацией.
Также священник сообщил, что на церемонии пришлось отказаться от ритуала несения гроба на руках.
В женщиной простятся в понедельник в крематории Солсбери.
Ранее посольство России в Лондоне обратило внимание на то, что британские СМИ выпускают статьи об инциденте в Эймсбери с противоречивыми сведениями, вносящими неразбериху в выяснение обстоятельств отравления двух человек химическим веществом.
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