Гроба с отравленной британкой в Эймсбери испугались

Гроб с погибшей от отравления в Эймсбери британкой побоялись нести на руках

Правительственная служба Public Health England выдала рекомендации, чтобы предотвратить контакт участников похорон с нервно-паралитическим веществом, от воздействия которого умерла женщина, передает ТАСС

Викарий Филип Бромили сказал, что полностью доверяет Public Health England и похоронным бюро, которые предприняли меры, направленные на обеспечение безопасности участников церемонии. По его словам, у родственников усопшей будет 15 минут, чтобы побыть с ней перед кремацией.

Также священник сообщил, что на церемонии пришлось отказаться от ритуала несения гроба на руках.

В женщиной простятся в понедельник в крематории Солсбери.