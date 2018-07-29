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Из британских школ стали пропадать россияне
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В британских школах стали пропадать россияне 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Дети богатых россиян массово покидают британские школы, где они проходили обучение, из-за ухудшившихся отношений между Россией и Великобританией, сообщает The Telegraph.
Цифры, опубликованные Независимым советом школ (ISC), который представляет 1300 частных школ в Великобритании, показывают резкое снижение числа российских учеников, обучающихся в Великобритании за последние три года. Издание пишет о том, что речь идет о цифре в 39,2%.
В 2015 году в британских школах учились 2 795 россиян, в апреле 2018 года — 1 699.
Отношения между странами переживают серьезный кризис, который усугубил скандал вокруг так «дела Скрипалей», сопровождавшийся высылкой 20 российских дипломатов из Великобритании.
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