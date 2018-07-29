Россияне забирают своих детей из школ в Британии

Число учеников из России в школах Великобритании неуклонно снижается в последние три года. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные Независимого объединения школ.

В 2015 году в британских школах было зарегистрировано 2795 российских учеников, к апрелю 2018 года это число уменьшилось до 1699 человек, снизившись таким образом на 39,21%. Это «резкое падение» отражает ухудшение отношений между Великобританией и Россией в последние три года, считает издание.