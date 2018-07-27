МИД Венгрии: Сербия должна вступить в ЕС раньше 2025 года

БЕЛГРАД, 27 июля. / ТАСС /. Сербия должна вступить в Евросоюз до 2025 года, процедуры по вступлению не должны затягиваться. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром европейской интеграции Сербии Ядранкой Йоксимович.

"2025 год, который нам определила Еврокомиссия , — слишком далекая дата. Сербия должна стать членом ЕС как можно раньше, и у нас есть одно предложение. До декабря нужно открыть несколько глав [переговоров], нет смысла тянуть с открытием новых глав", — заявил Сийярто.

По его словам, Литва должна сделать свой вклад и выразить мнение, связанное с 31-й главой переговоров Сербии с ЕС, которая касается совместной внешней политики и политики безопасности, чтобы процедура могла продолжаться. «С большим уважением просим правительство Литвы сделать свой вклад в это, чтобы закрыть главу, касающуюся политики безопасности», — заявил Сийярто.

Говоря о национальной политике, Сийярто отметил, что положение нацменьшинств в Сербии достойно быть образцом как для стран, стремящихся в ЕС, так и для некоторых стран, которые уже вступили в ЕС.