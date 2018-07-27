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МИД Венгрии: Сербия должна вступить в ЕС раньше 2025 года
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МИД Венгрии: Сербия должна вступить в ЕС раньше 2025 года 

ТАСС 3 часа назад
БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Сербия должна вступить в Евросоюз до 2025 года, процедуры по вступлению не должны затягиваться. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром европейской интеграции Сербии Ядранкой Йоксимович.
"2025 год, который нам определила Еврокомиссия, — слишком далекая дата. Сербия должна стать членом ЕС как можно раньше, и у нас есть одно предложение. До декабря нужно открыть несколько глав [переговоров], нет смысла тянуть с открытием новых глав", — заявил Сийярто.
По его словам, Литва должна сделать свой вклад и выразить мнение, связанное с 31-й главой переговоров Сербии с ЕС, которая касается совместной внешней политики и политики безопасности, чтобы процедура могла продолжаться. «С большим уважением просим правительство Литвы сделать свой вклад в это, чтобы закрыть главу, касающуюся политики безопасности», — заявил Сийярто.
Говоря о национальной политике, Сийярто отметил, что положение нацменьшинств в Сербии достойно быть образцом как для стран, стремящихся в ЕС, так и для некоторых стран, которые уже вступили в ЕС.
Кандидатами на членство в ЕС являются Сербия, Черногория, Турция, Албания и Македония. Брюссель пока не определяет конкретных сроков вступления этих стран в сообщество, однако осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.
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