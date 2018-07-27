Ещё
В Средиземном море с начала года погибли более 1,5 тысячи мигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Средиземном море с начала года погибли более 1,5 тысячи мигрантов 

РИА Новости 27 июля 2018
ЖЕНЕВА, 27 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1,5 тысяч мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала года при попытке добраться до европейских берегов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.
По данным МОМ, за период с начала года и по 25 июля до Европы морскими путями добралось 55 тысяч 1 мигрант и беженец. Это вдвое меньше аналогичных данных за прошлый год. Погибли в Средиземном море 1 тысяча 504 человека, в том числе дети и женщины.
Наибольшее количество беженцев приняла у себя Испания — 20 тысяч 992 человека. На втором месте Италия — 18 тысяч 130 человек. Далее следует Греция (15 тысяч 528 человек) и Мальта (243 человека). Меньше всего мигрантов и беженцев прибыло на Кипр — 108 официально зарегистрированных.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле6
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение