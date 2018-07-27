Опрос: более 40% британцев выступают за референдум по условиям брексита 

За проведение референдума по окончательным условиям выхода Великобритании из ЕС выступают 42% британцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра YouGov, проведённого для издания The Times.
При этом, согласно опросу, 40% опрошенных выступили против данного референдума. Как отмечается, ещё 18% не смогли определиться с выбором.
Опрос проводился 25-26 июля, в нём приняли участие более 1,6 тыс. британских подданных.
Ранее издание The Sunday Times опубликовало опрос, согласно которому бывший глава МИД Британии Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать выход страны из ЕС лучше, чем действующий премьер-министр Тереза Мэй.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.