Ещё
Опрос: более 40% британцев выступают за референдум по условиям брексита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: более 40% британцев выступают за референдум по условиям брексита 

RT на русском 36 минут назад
За проведение референдума по окончательным условиям выхода Великобритании из ЕС выступают 42% британцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра YouGov, проведённого для издания The Times.
При этом, согласно опросу, 40% опрошенных выступили против данного референдума. Как отмечается, ещё 18% не смогли определиться с выбором.
Опрос проводился 25-26 июля, в нём приняли участие более 1,6 тыс. британских подданных.
Ранее издание The Sunday Times опубликовало опрос, согласно которому бывший глава МИД Британии Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать выход страны из ЕС лучше, чем действующий премьер-министр Тереза Мэй.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.
RT на русском: последние новости
Летевший в Пекин самолёт вернулся в Париж из-за террористической угрозы Посол Греции вызван в МИД России В Британии сообщили о возможности достижения соглашения по брекситу к октябрю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий231
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя42
В России взлетят цены на ЖКХ627
В Крыму нашли ядерное оружие82
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»24
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение