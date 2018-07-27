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Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit
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Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 27 июля. Почти половина британцев выступила за проведение референдума по окончательным условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенное социологической службой YouGov.
По данным издания, согласно опросу, в котором участвовали более 1,6 тыс. британских подданных, 42% респондентов поддержали идею плебисцита по условиям Brexit, 40% были против, а 18% не смогли определиться.
Как отмечает газета, это первый раз, когда количество сторонников идеи проведения подобного голосования превысило число тех, кто против.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.
Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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