Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit

По данным издания, согласно опросу, в котором участвовали более 1,6 тыс. британских подданных, 42% респондентов поддержали идею плебисцита по условиям Brexit, 40% были против, а 18% не смогли определиться.

Как отмечает газета, это первый раз, когда количество сторонников идеи проведения подобного голосования превысило число тех, кто против.

Вестминстер. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.