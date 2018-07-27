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Премьер Эстонии проведет переговоры с канцлером Австрии
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Премьер Эстонии проведет переговоры с канцлером Австрии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу прибудет в австрийский Зальцбург по приглашению федерального канцлера председательствующей в Европейском союзе Австрии Себастьяна Курца, с которым будут обсуждаться важные вопросы деятельности ЕС, планируется также провести встречи с чешским коллегой Андреем Бабишем и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщила пресс-служба эстонского правительства.
"На встрече с канцлером Себастьяном Курцем будут обсуждаться приоритеты Австрии по время ее председательства в Европейском союзе — следующая бюджетная программа ЕС, вопросы миграции, цифровой внутренний рынок, стратегия западно-балканских государств и выход Великобритании из Евросоюза", — говорится в сообщении.
На встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем стороны обсудят рамки бюджета Евросоюза и вопросы миграции, а с главой правительства Великобритании Терезой Мэй будет обсуждаться тема Brexit и отношения с Россией.
По словам Ратаса, председательства Эстонии и Австрии в Совете Европейского союза сплотили отношения обеих стран. «Наше сотрудничество с Австрией и Болгарией в так называемой тройке стран-председателей было крайне успешным. Это дало нам возможность обратить внимание на наши общие приоритеты и в течение полутора лет осуществить в Европейском союзе значительные изменения», — сказал эстонский премьер.
Председательство на основе ротации организуется в последние годы по принципу «тройки»: три страны в течение шести месяцев каждая работают над реализацией общей рамочной программы. Страны совместно договорились о важнейших темах, на которых они сосредоточатся в последующие 18 месяцев: создание единого цифрового рынка, расширение Европейского союза, укрепление добрососедства и вопросы безопасности.
В этом полуторагодовом цикле председательствовали Эстония, Болгария и теперь (с 1 июля) Австрия.
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