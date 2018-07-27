Премьер Эстонии проведет переговоры с канцлером Австрии

"На встрече с канцлером Себастьяном Курцем будут обсуждаться приоритеты Австрии по время ее председательства в Европейском союзе — следующая бюджетная программа ЕС, вопросы миграции, цифровой внутренний рынок, стратегия западно-балканских государств и выход Великобритании из Евросоюза", — говорится в сообщении.

На встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем стороны обсудят рамки бюджета Евросоюза и вопросы миграции, а с главой правительства Великобритании Терезой Мэй будет обсуждаться тема Brexit и отношения с Россией

По словам Ратаса, председательства Эстонии и Австрии в Совете Европейского союза сплотили отношения обеих стран. «Наше сотрудничество с Австрией и Болгарией в так называемой тройке стран-председателей было крайне успешным. Это дало нам возможность обратить внимание на наши общие приоритеты и в течение полутора лет осуществить в Европейском союзе значительные изменения», — сказал эстонский премьер.

Председательство на основе ротации организуется в последние годы по принципу «тройки»: три страны в течение шести месяцев каждая работают над реализацией общей рамочной программы. Страны совместно договорились о важнейших темах, на которых они сосредоточатся в последующие 18 месяцев: создание единого цифрового рынка, расширение Европейского союза, укрепление добрососедства и вопросы безопасности.

В этом полуторагодовом цикле председательствовали Эстония, Болгария и теперь (с 1 июля) Австрия.