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На борту Air China в Париже почуяли опасность
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Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Patrick Kovarik
Самолет Air China, выполнявший в среду рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе, говорится в заявлении авиаперевозчика.
"Авиакомпания получила подозрительное сообщение о возможной террористической угрозе, в целях обеспечения безопасности, рейс CA876 вернулся обратно в аэропорт Парижа, находившиеся на борту люди и сам самолет не пострадали", — сообщила авиакомпания в соцсети Weibo.
В аэропорту имени Шарля де Голля подтвердили инцидент, но не смогли сообщить подробности.
"Я могу вам подтвердить, что самолет, о котором вы говорите, действительно развернулся в Париж. Более того, он уже приземлился. Причину такого происшествия я сообщить не могу", — сказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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