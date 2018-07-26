На борту Air China в Париже почуяли опасность

Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета

Самолет Air China, выполнявший в среду рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе, говорится в заявлении авиаперевозчика.

"Авиакомпания получила подозрительное сообщение о возможной террористической угрозе, в целях обеспечения безопасности, рейс CA876 вернулся обратно в аэропорт Парижа, находившиеся на борту люди и сам самолет не пострадали", — сообщила авиакомпания в соцсети Weibo.

В аэропорту имени Шарля де Голля подтвердили инцидент, но не смогли сообщить подробности.