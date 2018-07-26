Юлия Скрипаль позвонила в Россию

Юлия Скрипаль связалась с сестрой и сказала, что у отца «все хорошо»

В последний раз Юлия выходила на связь с семьей в начале июля. Виктория сказала, что сестра позвонила во вторник, когда ее бабушка, мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна отмечала 90-летие.

"Вы не представляете, как она (бабушка — ред.) обрадовалась, когда узнала, что у Сергея все хорошо, тем более не из моих уст, а из уст Юлии, прямо праздник на душе был", — заявила Виктория.

По ее словам, Юлия рассказала, что у отца в горле установлена трахеостома, которую скоро уберут. Из-за нее бывший офицер ГРУ не может говорить. "Он очень хочет позвонить маме", — отметила Скрипаль.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.