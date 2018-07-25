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Меркель произвела фурор на красной дорожке
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Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке 

Рамблер 47 минут назад
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель произвела фурор на красной дорожке Байрётского музыкального фестиваля.
Меркель выбрала элегантный образ полностью зеленого цвета — жакет без воротника, юбка в пол, клатч и туфли на каблуке.
Вместе с канцлером Германии на красной дорожке позировали премьер-министр Баварии Маркус Содер с супругой Карин Баумюллер и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с женой Моникой Бабишовой.
Модные эксперты полностью одобрили образ Ангелы Меркель и назвали его «актуальным».
«Ей очень идёт этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор — такой насыщенный зелёный сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне», — передает слова дизайнера Нины-Юлии Вальтер телеканал РЕН ТВ.
Байрёйтский фестиваль проводится ежегодно с 1876 года. На фестивале исполняются музыкальные драмы Рихарда Вагнера.
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