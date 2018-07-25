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Италия пояснила свою позицию по Крыму
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Италия пояснила свою позицию по Крыму 

Парламентская газета 25 июля 2018
Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG
Италия не признавала воссоединение Крыма с Россией, заявил в среду министр иностранных дел страны Моаверо Миланези, отвечая на вопросы в палате депутатов национального парламента.
«Правительство считает, что должны соблюдаться законы международного права», поэтому «Италия не признала областные власти (Крыма), сформированные в марте 2014 года», и «присоединилась к санкциям, согласившись с решением, принятым ЕС», приводит ANSA слова политика.
Согласно сообщению агентства, вопрос о Крыме был задан главе итальянского МИД депутатом Лаурой Болдрин «в связи с позицией вице-премьера Италии и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини, защищающего законность спорного референдума».
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