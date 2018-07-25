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ЕС обязал усилить психологическую подготовку пилотов
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ЕС обязал усилить психологическую подготовку пилотов 

RT на русском 25 июля 2018
Фото: ©Alberto Pezzali globallookpress.com
Евросоюз ужесточил правила предполётного медицинского освидетельствования пилотов. Новые правила безопасности полётов направлены на улучшение психологической подготовки экипажей воздушных судов, говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии постановлении.
В частности, новые требования предусматривают предоставление всем пилотам доступа к программе поддержки в случае психологических проблем. Также они обязуют авиакомпании проводить психологическую оценку пилотов перед началом полётов.
Кроме того, правилами водится систематическое тестирование лётного и кабинного состава на алкоголь и запрещённые вещества. При этом его нужно будет проводить как при найме на работу, так и у уже работающих сотрудников, например, после выхода пилотов с больничного или после отпуска.
На освоение и реализацию новых правил предусмотрен двухлетний период.
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