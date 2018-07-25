ЕС обязал усилить психологическую подготовку пилотов

Евросоюз ужесточил правила предполётного медицинского освидетельствования пилотов. Новые правила безопасности полётов направлены на улучшение психологической подготовки экипажей воздушных судов, говорится в опубликованном на сайте Еврокомиссии постановлении.

В частности, новые требования предусматривают предоставление всем пилотам доступа к программе поддержки в случае психологических проблем. Также они обязуют авиакомпании проводить психологическую оценку пилотов перед началом полётов.

Кроме того, правилами водится систематическое тестирование лётного и кабинного состава на алкоголь и запрещённые вещества. При этом его нужно будет проводить как при найме на работу, так и у уже работающих сотрудников, например, после выхода пилотов с больничного или после отпуска.

На освоение и реализацию новых правил предусмотрен двухлетний период.