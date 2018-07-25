ЕК одобрила выделение средств на образование сирийских беженцев в Турции

БРЮССЕЛЬ , 25 июл — РИА Новости Еврокомиссия одобрила новый пакет помощи на сумму 400 миллионов евро на нужды образования сирийских беженцев в Турции в рамках второго транша, согласованного на саммите ЕС , сообщила в среду ЕК.

Это первая мера, принятая после согласования странами ЕС решения о дополнительном финансировании фонда для беженцев в Турции в размере 3 миллиардов евро.

"Четыреста миллионов евро будут предоставлены в виде прямого гранта министерству национального образования Турции. Финансирование обеспечит продолжение текущего образовательного проекта для сирийских беженцев в Турции, срок действия которого истекает в октябре 2018 года", — говорится в сообщении.

В конце июня государства-члены ЕС договорились о финансировании второго транша фонда в размере 3 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда евро будут выделены из бюджета ЕС, а остальная часть за счет взносов государств-членов.

"Одобрив второй транш финансирования со стороны государств-членов ЕС, мы продолжаем выполнять наши обязательства по поддержке сирийских беженцев в Турции. Подтверждением этого является утверждение этого нового пакета помощи", — заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров о расширении Йоханнес Хан

Продолжительность новой помощи превышает сроки предыдущего пакета и охватывает три учебных года, а не два.

Фонд ЕС для беженцев в Турции был создан в 2015 году по инициативе Евросовета с целью поддержки сирийских беженцев в Турции. Общий бюджет Фонда ЕС составляет 6 миллиардов евро на разные проекты, включая гуманитарные и негуманитарные. На сегодняшний день заключены контракты на осуществление 72 проектов на сумму 3 миллиарда евро, из которых почти 2 миллиарда евро уже освоены.