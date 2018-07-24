Пушков дал оценку прощальной записке активистки Femen

Пушков прокомментировал предсмертную записку активистки Femen

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал предсмертную записку одной из основательниц феминистского движения Femen Оксаны Шачко.

Он предположил, что самоубийство связано с разочарованием девушки в "парижской богеме", которой, по его мнению, адресовано послание Шачко.

"Одна из основательниц и активисток Фемен покончила с собой в Париже, оставив записку, предположительно в адрес парижской богемы: "Вы все фейк". Разочаровалась, видимо", — написал Пушков.

Член Совфеда также обратил внимание на то, чем девушка занималась в жизни, и раскритиковал движение Femen в целом.

"А чем она занималась и чего искала? Не приходило ей в голову, что сами Фемен — не более, чем вульгарный фейк?", — сказал Пушков.

Ранее стало известно, что Шачко покончила с собой.