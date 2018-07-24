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Пушков дал оценку прощальной записке активистки Femen
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Пушков прокомментировал предсмертную записку активистки Femen 

Газета.Ru 24 июля 2018
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал предсмертную записку одной из основательниц феминистского движения Femen Оксаны Шачко.
Он предположил, что самоубийство связано с разочарованием девушки в "парижской богеме", которой, по его мнению, адресовано послание Шачко.
"Одна из основательниц и активисток Фемен покончила с собой в Париже, оставив записку, предположительно в адрес парижской богемы: "Вы все фейк". Разочаровалась, видимо", — написал Пушков.
Член Совфеда также обратил внимание на то, чем девушка занималась в жизни, и раскритиковал движение Femen в целом.
"А чем она занималась и чего искала? Не приходило ей в голову, что сами Фемен — не более, чем вульгарный фейк?", — сказал Пушков.
Ранее стало известно, что Шачко покончила с собой.
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