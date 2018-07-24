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Россиян среди жертв пожаров в Греции нет
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Посольство: россиян среди погибших и пострадавших при пожарах в Греции нет 

RT на русском 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российских граждан среди погибших и пострадавших в результате пожаров в Греции нет.
Об этом сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко.
«По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация сейчас активно перепроверяется нашими консульскими работниками», — отметил Майстренко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что число погибших в результате сильных лесных пожаров в Греции возросло до 50 человек, пострадали — более 150.
В Греции была зафиксирована аномально жаркая погода, в некоторых районах страны температура воздуха достигает +40 °C.
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