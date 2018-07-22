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Могерини заявила о вкладе ЕС в обеспечение безопасности «Белых касок»
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Могерини заявила о вкладе ЕС в обеспечение безопасности «Белых касок» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Ряд стран ЕС внесли свой вклад в обеспечение безопасности нескольких сотен членов организации «Белые каски», которые были эвакуированы из Сирии, сообщила в воскресенье глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Ранее Израиль сообщил, что эвакуировал из Сирии членов «Белых касок» вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
"Спасение около 800 «белых касок» и их семей из Сирии является важным гуманитарным жестом. После недавней эскалации насилия на юго-западе Сирии их жизни угрожала неминуемая опасность… ЕС признает важнейшие усилия Израиля и Иордании, а также всех других стран, включая ряд государств-членов ЕС, которые внесли свой вклад в доставку в безопасное место «белых касок» и их семей", — говорится в заявлении Могерини.
Она вновь подтвердила призыв ЕС «к немедленному прекращению боевых действий и полному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам».
По данным израильских СМИ, в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Германия примет нескольких членов организации «Белые каски».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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