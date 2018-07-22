СМИ: В Германии заявили о готовности принять членов организации «Белые каски»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что некоторые из эвакуированных из Сирии членов организации «Белые каски» будут приняты в Германии. Об этом сообщает Bild.

«Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии», — заявил Маас.

Он не назвал точное число представителей организации, которым будет предоставлено убежище в ФРГ.

По данным таблоида, в ближайшие несколько месяцев члены «Белых касок» должны быть доставлены в Великобританию Канаду и Германию. Отмечается, что ФРГ «вероятно, примет, около 50 членов „Белых касок“.

Ранее в МИД Израиля заявили об эвакуации из Сирии членов организации „Белые каски“.

Власти Сирии обвиняют „Белые каски“ в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.