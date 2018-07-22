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СМИ: В Германии заявили о готовности принять членов организации «Белые каски»
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СМИ: В Германии заявили о готовности принять членов организации «Белые каски» 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что некоторые из эвакуированных из Сирии членов организации «Белые каски» будут приняты в Германии. Об этом сообщает Bild.
«Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии», — заявил Маас.
Он не назвал точное число представителей организации, которым будет предоставлено убежище в ФРГ.
По данным таблоида, в ближайшие несколько месяцев члены «Белых касок» должны быть доставлены в Великобританию, Канаду и Германию. Отмечается, что ФРГ «вероятно, примет, около 50 членов „Белых касок“.
Ранее в МИД Израиля заявили об эвакуации из Сирии членов организации „Белые каски“.
Власти Сирии обвиняют „Белые каски“ в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
RT на русском: последние новости
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