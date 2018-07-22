Опрос: Джонсон способен справиться с брекситом лучше Мэй

Об этом свидетельствуют данные опроса британцев, опубликованные в The Sunday Times

Согласно опросу, проведённому соцслужбой YouGov, 38% сторонников Консервативной и Лейбористской партий поддерживают Джонсона в борьбе за пост премьер-министра, потому что он, по их мнению, способен лучше организовать брексит, чем действующий премьер.

Также около 38% заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, которая реализовала бы брексит, а 24% респондентов готовы поддержать ультраправую политическую силу.

В отдельном списке тех, кто способен был бы справиться лучше всех с брексит Джонсон стоит на первом месте (34%), 27% получил бывший лидер UKIP Найджел Фарадж , на третьем месте оказался президент США Дональд Трамп с 24%. Тереза Мэй не вошла в список самых популярных ответов.

Ранее британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб заявил, что Великобритания не будет платить ЕС согласованные «отступные» в размере £39 млрд, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение.