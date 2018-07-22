Джонсон возглавил рейтинг политиков, которые «лучше Мэй»

Опрос также выявил сильную поляризацию британцев: все больше людей недовольны двумя главными политическими партиями. Около 38 процентов опрошенных проголосовали бы на выборах за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, а 24 процента готовы поддержать крайне правую антииммигрантскую и антиисламскую партию.