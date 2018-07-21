Следы «Новичка» отправились искать в туалетах

Команда британских специалистов продолжает поиск следов отравляющего вещества «Новичок» розыск следов новичков в парке королевы Елизаветы в Солсбери, сообщает Sky News . Все они одеты в защитные костюмы и используют в работе противогазы.

Туалеты в парке закрыты защитными экранами, в них ведутся работы. По версии следствия, перед отравлением Чарли Роули и Дон Стерджес могли побывать здесь. Работы ведутся с пятницы и продолжатся сегодня весь день.

30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и 30-летний Чарльз Роули были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии, в Скотленд-Ярде пришли к выводу, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Позже в доме Роули в Эймсбери, недалеко от Солсбери была найдена бутылка со следами вещества. Стерджес врачи спасти не смогли, а Роули был выписан через три недели. Его брат Мэтью Роули рассказал Sky News, что он был счастлив, что родственника выписали, но выразил удивление в связи с его быстрым выздоровлением, которое произошло всего через несколько дней после того, как оставлял впечатление крайне слабого.

«Он был очень слаб, он едва мог поднять голову с подушки, у него было много трубок … и вокруг него было много аппаратуры. Очевидно, он сильнее, чем я думал», — отметил он.

По его словам, воспоминания его брата о том, что произошло, «очень расплывчаты»: «Он определенно сказал мне, что они нашли эту бутылку чего-то». Потом ее содержимое оказалось на их руках. Предполагается, что это был спрей, который Стерджес распылила себе на запястья, полагая, что это духи.

По данным экспертов, пострадавшие в Эймсбери люди отравились тем же самым веществом, которое было применено еще в марте» против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии, но позже пришли в себя и сейчас уже выписались из больницы.