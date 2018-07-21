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Отравленный в Эймсбери удивил выпиской из больницы
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СМИ: Брат отравленного в Эймсбери мужчины удивился его выписке из больницы 

RT на русском 21 июля 2018
Фото: Reuters
Мэттью Роули, брат отравленного в Эймсбери Чарли Роули, заявил, что очень удивлён тому, что его родственника выписали из больницы, так как считал, что он проведёт в госпитале долгое время. Об этом сообщает Sky News.
«Я очень удивлён, потому что, когда я впервые увидел его, я думал, что он пробудет там (в больнице. — RT) месяцы. Очевидно, он сильнее, чем я полагал», — сказал он.
Также он сообщил, что Роули рассказал ему, что помнит момент отравления «очень расплывчато».
«Он точно мне сказал, что они нашли флакон с чем-то, а Дон (Стёрджесс. — RT) распылила это на запястье, он взял его (флакон. —RT) и как-то сломал — так это (вещество. — RT) оказалось на его руках», — сказал Мэттью Роули.
Ранее стало известно, что Чарли Роули выписали из больницы.
4 июля в Эймсбери два человека — Чарли Роули и Дон Стёрджесс — были доставлены в критическом состоянии в больницу после воздействия неизвестного вещества. Впоследствии Стёрджесс скончалась.
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