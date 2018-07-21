Отравленный в Эймсбери удивил выпиской из больницы

СМИ: Брат отравленного в Эймсбери мужчины удивился его выписке из больницы

Мэттью Роули , брат отравленного в Эймсбери Чарли Роули, заявил, что очень удивлён тому, что его родственника выписали из больницы, так как считал, что он проведёт в госпитале долгое время. Об этом сообщает Sky News. «Я очень удивлён, потому что, когда я впервые увидел его, я думал, что он пробудет там (в больнице. — RT) месяцы. Очевидно, он сильнее, чем я полагал», — сказал он. Также он сообщил, что Роули рассказал ему, что помнит момент отравления «очень расплывчато». «Он точно мне сказал, что они нашли флакон с чем-то, а Дон (Стёрджесс. — RT) распылила это на запястье, он взял его (флакон. —RT) и как-то сломал — так это (вещество. — RT) оказалось на его руках», — сказал Мэттью Роули. Ранее стало известно, что Чарли Роули выписали из больницы. 4 июля в Эймсбери два человека — Чарли Роули и Дон Стёрджесс — были доставлены в критическом состоянии в больницу после воздействия неизвестного вещества. Впоследствии Стёрджесс скончалась.