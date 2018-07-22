Политические взгляды британцев стали более радикальными

По данным социологов центра YouGov, политические взгляды британцев «поляризуются», увеличивается число граждан, отчужденных от основных партий. Так, 38% избирателей готовы проголосовать за новую правую партию, приверженную Brexit, а 24% и вовсе хотели бы поддержать «явно ультраправую» антииммигрантскую, антиисламскую партию, пишет The Sunday Times

Каждый третий избиратель готов поддержать новую центристскую партию, выступающую против Brexit.

Издание отмечает, что спонсоры Тори и союзники Найджела Фараджа , бывшего лидера Ukip, планируют собрать 10 млн фунтов стерлингов на создание новой партии, придерживающейся политики жесткого Brexit. Это исключит возможность победы Тори на следующих выборах.

В статье говорится, что опрос подтолкнет депутатов Тори потребовать изменений майского сценария Brexit. По данным YouGov, только один из девяти избирателей (11%) готов поддержать этот план на референдуме, 12% считают его хорошим для Великобритании, в то время как 43% не согласны с выбранной стратегией. Две трети избирателей считают, что план не соответствует мнению граждан, высказанному на общенародном референдуме по Brexit.

Позиции Мэй еще больше подрываются общественной поддержкой отправленного в отставку Джонсона. Только 16% избирателей считают, что Мэй хорошо справляется с процессом выхода страны из состава Европейского союза ; более чем в два раза больше — 34% — считают, что Джонсон справился бы куда лучше.

Издание отмечает, что поддержка Джонсона, вероятно, будет расти, так как его станут рассматривать в качестве человека, который предотвратит оттягивание голосов в сторону популистских партий.

58% избирателей хотели бы, чтобы Мэй ушла в отставку. 32% — и это единственная новость для британского премьер-министра — считают, что она должна продолжать сражаться.

Также, согласно опросу, сейчас бы британцы проголосовали за сохранение в составе Евросоюза. 54% готовы были бы отменить результат референдума, а 46% уверены, что Британия все-таки должна покинуть ЕС.