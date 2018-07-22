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Политические взгляды британцев стали более радикальными
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Политические взгляды британцев стали более радикальными 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй столкнулась с «беспрецедентным политическим кризисом»; по мнению британцев, экс-глава МИД Борис Джонсон больше подходит для переговоров с Брюсселем по Brexit и станет лучшим представителем консерваторов на следующих выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov.
По данным социологов центра YouGov, политические взгляды британцев «поляризуются», увеличивается число граждан, отчужденных от основных партий. Так, 38% избирателей готовы проголосовать за новую правую партию, приверженную Brexit, а 24% и вовсе хотели бы поддержать «явно ультраправую» антииммигрантскую, антиисламскую партию, пишет The Sunday Times.
Каждый третий избиратель готов поддержать новую центристскую партию, выступающую против Brexit.
Издание отмечает, что спонсоры Тори и союзники Найджела Фараджа, бывшего лидера Ukip, планируют собрать 10 млн фунтов стерлингов на создание новой партии, придерживающейся политики жесткого Brexit. Это исключит возможность победы Тори на следующих выборах.
В статье говорится, что опрос подтолкнет депутатов Тори потребовать изменений майского сценария Brexit. По данным YouGov, только один из девяти избирателей (11%) готов поддержать этот план на референдуме, 12% считают его хорошим для Великобритании, в то время как 43% не согласны с выбранной стратегией. Две трети избирателей считают, что план не соответствует мнению граждан, высказанному на общенародном референдуме по Brexit.
Позиции Мэй еще больше подрываются общественной поддержкой отправленного в отставку Джонсона. Только 16% избирателей считают, что Мэй хорошо справляется с процессом выхода страны из состава Европейского союза; более чем в два раза больше — 34% — считают, что Джонсон справился бы куда лучше.
Издание отмечает, что поддержка Джонсона, вероятно, будет расти, так как его станут рассматривать в качестве человека, который предотвратит оттягивание голосов в сторону популистских партий.
58% избирателей хотели бы, чтобы Мэй ушла в отставку. 32% — и это единственная новость для британского премьер-министра — считают, что она должна продолжать сражаться.
Также, согласно опросу, сейчас бы британцы проголосовали за сохранение в составе Евросоюза. 54% готовы были бы отменить результат референдума, а 46% уверены, что Британия все-таки должна покинуть ЕС.
Ранее на этой неделе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Тереза Мэй, пустив в ход угрозы и шантаж, добилась того, что нижняя палата парламента утвердила ее концепцию таможенной политики с Евросоюзом, которая фактически «сливает» выход Лондона из ЕС и игнорирует результат референдума.
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