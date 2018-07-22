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Опрос: Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных осуществить Brexit
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Опрос: Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных осуществить Brexit 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, которые, по мнению британцев, способны реализовать Brexit лучше, чем нынешний премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы YouGov, опубликованные в воскресенье газетой The Sunday Times.
38% сторонников крупнейших в Великобритании политических сил — Консервативной и Лейбористской партий — поддерживают кандидатуру Джонсона на пост главы правительства, поскольку считают, что он справится с задачей Brexit лучше, чем Мэй.
Кроме того, в британском обществе растет недовольство последними предложениями британского премьера по Brexit, в частности, планом создания новой зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода страны из него. В этой связи около 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, в то время как 24% готовы поддержать ультраправую антимигрантскую и антиисламскую политическую силу.
Издание отмечает, что доноры консерваторов и сторонники бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража планируют собрать £10 млн ($13,1 млн), чтобы создать новую партию, приверженную реализации «жесткого» сценария Brexit. Этот шаг сделает невозможной победу консерваторов на следующих всеобщих парламентских выборах.
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