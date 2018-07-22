Опрос: Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных осуществить Brexit

38% сторонников крупнейших в Великобритании политических сил — Консервативной и Лейбористской партий — поддерживают кандидатуру Джонсона на пост главы правительства, поскольку считают, что он справится с задачей Brexit лучше, чем Мэй.

Кроме того, в британском обществе растет недовольство последними предложениями британского премьера по Brexit, в частности, планом создания новой зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода страны из него. В этой связи около 38% респондентов заявили, что проголосовали бы за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, в то время как 24% готовы поддержать ультраправую антимигрантскую и антиисламскую политическую силу.

Издание отмечает, что доноры консерваторов и сторонники бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража планируют собрать £10 млн ($13,1 млн), чтобы создать новую партию, приверженную реализации «жесткого» сценария Brexit. Этот шаг сделает невозможной победу консерваторов на следующих всеобщих парламентских выборах.