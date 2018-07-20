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Меркель порадовалась за Путина и Трампа
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Меркель заявила, что рада каждой встрече Путина и Трампа 

РИА Новости 44 минуты назад
Берлин приветствует каждую встречу президентов России и США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на традиционной летней пресс-конференции в Берлине.
"Я рада каждой встрече ", — сказала Меркель, добавив, что "диалог всегда приветствуется, это хорошо для всех, особенно диалог между лидерами этих двух стран".
Первая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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