Советника Макрона поместили под стражу

Советника Макрона, избившего демонстранта, поместили под стражу

Советник президента Франции Александр Беналля, которого обвиняют в избиении участника первомайской демонстрации в Париже, помещен под стражу, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру

Ранее газета Monde опубликовала видео, на котором Беналля напал на молодого человека в ходе манифестации 1 мая в одном из округов Парижа. На видеозаписи инцидента видно, что человек в шлеме сначала грубо оттаскивает девушку, а затем наносит несколько ударов юноше и быстро удаляется. Руководитель аппарата Макрона Патрик Стрзода признал, что человеком в шлеме является Беналля, который, в частности, курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании президента. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента

Отмечается, что Беналля помещен под стражу по обвинению "в насилии со стороны лица, несущего государственную службу", "узурпации полномочий", "незаконном ношении знаков отличия, предназначенных для государственной власти", а также за соучастие в организации утечки записи с систем видеонаблюдения.