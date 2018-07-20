В деле Скрипалей появился неожиданный поворот

Появился новый поворот в деле Скрипалей

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ЦРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери покинули Соединенное Королевство сразу после совершения атаки. Они улетели коммерческим авиарейсом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Для того, чтобы определить подозреваемых была использована технология распознавания лиц. Однако место, в которое отправились подозреваемые, источник не уточнил. Национальность подозреваемых также не сообщается.

Известно только, что они использовали вымышленные имена, британские власти ранее не считали, что они могли как-то быть связаны с какими-либо разведывательными структурами.

19 июля в британских СМИ появились сообщения, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако в Скотленд-Ярде это утверждение комментировать отказались. Российский посол в Лондоне потребовал от властей Великобритании назвать имена подозреваемых, если они есть.