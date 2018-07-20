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В деле Скрипалей появился неожиданный поворот
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Появился новый поворот в деле Скрипалей 

Lenta.ru 20 июля 2018
Фото: Reuters
Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ЦРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери покинули Соединенное Королевство сразу после совершения атаки. Они улетели коммерческим авиарейсом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
Для того, чтобы определить подозреваемых была использована технология распознавания лиц. Однако место, в которое отправились подозреваемые, источник не уточнил. Национальность подозреваемых также не сообщается.
Известно только, что они использовали вымышленные имена, британские власти ранее не считали, что они могли как-то быть связаны с какими-либо разведывательными структурами.
19 июля в британских СМИ появились сообщения, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако в Скотленд-Ярде это утверждение комментировать отказались. Российский посол в Лондоне потребовал от властей Великобритании назвать имена подозреваемых, если они есть.
Через некоторое время заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиции якобы удалось опознать отравителей Скрипалей.
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, а потому к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения отвергает. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение токсина.
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