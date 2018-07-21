Главой Народной партии Испании стал Пабло Касадо

Председателем Народной партии Испании стал депутат Пабло Касадо

Новым председателем правой Народной партии стал депутат испанского конгресса Пабло Касадо.

Таковы результаты голосования более трех тысяч участников съезда НП, проходящего в Мадриде

Касадо сменил на посту партийного лидера бывшего премьера Мариано Рахоя , именно он возглавит партийный список правых на следующих парламентских выборах, которые скорее всего состоятся в 2020 году. Пост партийного лидера Касадо оспаривал с бывшим вице-премьером, "правой рукой" Рахоя в кабинете министров, Сорайей Саэнс де Сантамарией.

Касадо, депутат конгресса от Авилы (автономное сообщество Кастилия и Леон) занимает должность генерального вице-секретаря по коммуникациям НП. Ему 37 лет, он один из самых молодых среди известных политиков НП национального уровня. Впервые Касадо стал депутатом в 2011 году и переизбирался в нижнюю палату в 2015 и 2016 годах.

Место председателя партии стало вакантным после того, как Мариано Рахой, кабинету которого испанский конгресс депутатов вынес вотум недоверия в начале июня, отказался от этой должности и заявил, что уходит из большой политики. Пост главы НП Рахой занимал с 2004 года.

Пятого июля в Испании состоялись праймериз, по итогам которых члены партии из шести кандидатов выбрали двух претендентов на пост партийного лидера, причем Касадо уступил Сантамарии по голосам членов голосования. Кроме того, во время праймериз были избраны 3082 выборщика, которые приняли участие во внеочередном съезде НП, который проходит 20 и 21 июля в одном из мадридских отелей.

Выступая перед участниками съезда, Касадо объявил, что включил в свою команду четырех бывших министров, а также пообещал, что в случае победы посты в руководстве партии открыты и для членов команды Сантамарии. В своей речи он говорил о тех ценностях, которые традиционно защищает НП, — территориальная целостность, семейные ценности и право на жизнь.

"Мы партия единства Испании, партия защиты единой Испании … Мы остановим план Торры (Ким Торра — глава женералитета Каталонии, который обещает продолжать борьбу за независимость этого автономного сообщества) так, как сделали с планом Пучдемона (экс-глава женералитета Каталонии) и с планом Ибаррече (Хуан Хосе Ибаррече, возглавлял правительство Страны басков с 1999 по 2009 годы)", — заявил Касадо.

Он считает, что цель НП — вернуть себе абсолютное большинство в конгрессе депутатов на следующих выборах, которые скорее всего состоятся в 2020 году, чтобы не допустить в дальнейшем "коалиций между проигравшими", как это произошло во время вынесения вотума недоверия правительству Рахоя 1 июня, когда социалистам при голосовании удалось заручиться поддержкой Podemos и националистических партий.