Европу призвали готовиться ко всем вариантам Brexit

Еврокомиссия приняла коммюнике, в котором призвала страны Евросоюза усилить подготовку к Brexit и приготовиться к любому сценарию выхода Британии из сообщества.
ЕК приняла коммюнике, «в котором излагается работа по подготовке к любым вариантам выхода Соединенного Королевства из ЕС», передает ТАСС сообщение пресс-службы организации.
В документе отмечается также, что, как бы ни сложилась ситуация вокруг Brexit, Великобритания «больше не будет являться членом ЕС и пользоваться положенными (членам ЕС) привилегиями».
Напомним, Лондон после выхода из ЕС планировал заключить с сообществом соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует между Брюсселем и Киевом.
Позже стало известно, что Британия решила не оставаться в таможенном союзе с ЕС после Brexit.