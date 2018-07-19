Европу призвали готовиться ко всем вариантам Brexit

ЕК призвала ЕС готовиться ко всем вариантам Brexit

Еврокомиссия приняла коммюнике, в котором призвала страны Евросоюза усилить подготовку к Brexit и приготовиться к любому сценарию выхода Британии из сообщества.

ЕК приняла коммюнике, «в котором излагается работа по подготовке к любым вариантам выхода Соединенного Королевства из ЕС», передает ТАСС сообщение пресс-службы организации.

В документе отмечается также, что, как бы ни сложилась ситуация вокруг Brexit, Великобритания «больше не будет являться членом ЕС и пользоваться положенными (членам ЕС) привилегиями».

Напомним, Лондон после выхода из ЕС планировал заключить с сообществом соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует между Брюсселем и Киевом.

Позже стало известно, что Британия решила не оставаться в таможенном союзе с ЕС после Brexit.