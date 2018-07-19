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Европу призвали готовиться ко всем вариантам Brexit
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ЕК призвала ЕС готовиться ко всем вариантам Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 19 июля 2018
Фото: Reuters
Еврокомиссия приняла коммюнике, в котором призвала страны Евросоюза усилить подготовку к Brexit и приготовиться к любому сценарию выхода Британии из сообщества.
ЕК приняла коммюнике, «в котором излагается работа по подготовке к любым вариантам выхода Соединенного Королевства из ЕС», передает ТАСС сообщение пресс-службы организации.
В документе отмечается также, что, как бы ни сложилась ситуация вокруг Brexit, Великобритания «больше не будет являться членом ЕС и пользоваться положенными (членам ЕС) привилегиями».
Напомним, Лондон после выхода из ЕС планировал заключить с сообществом соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует между Брюсселем и Киевом.
Позже стало известно, что Британия решила не оставаться в таможенном союзе с ЕС после Brexit.
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