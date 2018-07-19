Численность населения ЕС выросла до 513 миллионов человек благодаря миграции

Таким образом, прирост населения на 1,1 млн человек связан с чистой миграцией. Наиболее густонаселенной страной в ЕС является Германия — 82,9 млн жителей или 16,2% от общего показателя по Евросоюзу на 1 января 2018 года. Следом идёт Франция (67,2 млн человек или 13,1%), Великобритания (66,2 млн или 12,9%), Италия (60,5 млн или 11,8%), Испания (46,7 млн или 9,1%) и Польша (38,0 млн или 7,4%). Из оставшихся государств-членов девять имеют долю от 1,5% до 4%, а 13 — ниже 1,5%, сообщает Евростат.

В течение 2017 года население увеличилось в 12-и государствах-членах ЕС и сократилось в девяти. Наибольший относительный прирост наблюдался на Мальте (+32,9% на 1 000 жителей), Люксембурге (+19%), Швеции (+12,4%), Ирландии (+11,2%) и Кипре (+11%). Напротив, наибольшее снижение было зафиксировано в Литве (-13,8%), Хорватии (-11,8%), Латвии (-8,1%), Болгарии (-7,3%) и Румынии (-6,2%). Между тем, в Португалии , очевидно, данный показатель вырастет, так как страна упростила процедуры получения местного гражданства.

В 2017 году в ЕС родилось 5,1 миллиона детей, что почти на 90 000 меньше, чем в предыдущем году. Самые высокие показатели рождаемости были зарегистрированы в Ирландии (12,9% на 1 000 жителей), Швеции (11,5%), Великобритании и Франции (по 11,4%), а самые низкие — на юге: в Италии (7,6%), Греции (8,2%), Португалии и Испании (по 8,4%), в Хорватии (8,9%) и Болгарии (9%).

Тем временем в ЕС в 2017 году было зарегистрировано 5,3 миллиона смертей, что на 134 200 меньше, чем в предыдущем году. Самую низкую смертность продемонстрировали Ирландия (6,3% на 1 000 жителей), Кипр (7%) и Люксембург (7,1%), а также Мальта (7,6%), Нидерланды (8,8%), Испания и Франция (по 9%). Самые высокие показатели — в Болгарии (15,5%), Латвии (14,8%), Литве (14,2%), Венгрии (13,5%), Румынии (13,3%) и Хорватии (12,9%).

Ирландия (с естественным изменением населения +6,6%) стала в 2017 году первым государством-членом Евросоюза, где рождаемость превысила число смертей. Далее идет Кипр (+3,8%), Люксембург (+3,2%), Франция ​​ (+2,5%), Швеция (+2,3%) и Великобритания (+2,2%). На противоположном конце списка — Болгария (-6,5%), Хорватия и Латвия (по -4,1%), Литва (-4,0%), Венгрия (-3,8%), Румыния (-3,6%), Греция (-3,3%) и Италия (-3,2%).