Ещё
Германия будет добиваться для ЕС постоянного места в СБ ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия будет добиваться для ЕС постоянного места в СБ ООН 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Германия приложит усилия, чтобы добиться постоянного места в Совете Безопасности ООН для Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland, выдержки из которого опубликованы в среду.
"Мы хотим показать, что всерьез относимся к идее общего европейского места [в СБ ООН]. Это остается целью, — сказал министр. — Если мы говорим о европейской сплоченности, то ею нельзя считать только голос Германии".
Постоянными членами СБ ООН являются пять государств: Франция и Великобритания (страны ЕС), а также Россия, Китай и США. С января Германия получит одно из 10 непостоянных мест в Совбезе всемирной организации.
ТАСС: последние новости
Мэй: Великобритания будет стремиться к налаживанию конструктивных отношений с РФ Представитель Мэй: новый референдум по Brexit не состоится ни при каких обстоятельствах Sky: британский парламент проголосовал за принятие таможенного билля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция парировала выпад России178
Российский певец покончил с собой45
У Розенбаума нашли рак46
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»126
Россияне бегут с Дальнего Востока88
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение