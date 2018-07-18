Германия будет добиваться для ЕС постоянного места в СБ ООН

"Мы хотим показать, что всерьез относимся к идее общего европейского места [в СБ ООН]. Это остается целью, — сказал министр. — Если мы говорим о европейской сплоченности, то ею нельзя считать только голос Германии".