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Пять стран присоединились к европейским санкциям против Крыма
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Пять стран присоединились к европейским санкциям против Крыма 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, являющаяся членом европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму", — отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что эти пять стран намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС. Напомним, ранее вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России до 31 января 2019 года, по Крыму и Севастополю — до 23 июня следующего года. Санкции включают в себя ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний.
Кроме того, продлевается запрет на экспорт и импорт на торговлю оружием; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России. Также меры ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
В дополнение к этим экономическим санкциям также действуют несколько дополнительных мер со стороны ЕС, в том числе целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно: запрет на визы и замораживание активов, в настоящее время против 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года.
Наконец, европейскому бизнесу запрещено иметь какие-либо контакты с Крымом. Запад ввел санкции в отношении России после событий 2014 года на Украине и ситуации вокруг Крыма. В ответ Москва взяла курс на импортозамещение.
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