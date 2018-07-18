Пять стран присоединились к европейским санкциям против Крыма

Об этом говорится на сайте Совета ЕС

Черногория и "Страны-кандидаты на вступление в ЕС Албания , являющаяся членом европейской экономической зоны Норвегия , а также Украина Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму ", — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что эти пять стран намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС. Напомним, ранее вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России до 31 января 2019 года, по Крыму и Севастополю — до 23 июня следующего года. Санкции включают в себя ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний.

Кроме того, продлевается запрет на экспорт и импорт на торговлю оружием; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России. Также меры ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям также действуют несколько дополнительных мер со стороны ЕС, в том числе целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно: запрет на визы и замораживание активов, в настоящее время против 155 человек и 38 субъектов до 15 сентября 2018 года.