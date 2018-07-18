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AstraZeneca наращивает запасы лекарств, готовясь к жестким условиям Brexit
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AstraZeneca наращивает запасы лекарств, готовясь к жестким условиям Brexit 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. AstraZeneca PLC сегодня объявила, что в процессе подготовки к жесткому варианту выхода Великобритании из ЕС она наращивает запасы лекарств, сообщает Dow Jones.
Представитель фармацевтической компании, зарегистрированной на британской бирже, отметил, что на случай отсутствия соглашения с ЕС уже было потрачено 40 млн фунтов (52,8 млн долларов).
Фармацевтический гигант решил на 20% увеличить запас лекарств, поступающих из Европы в Великобританию, а также тех, которые он производит в Великобритании и экспортирует в ЕС. Однако, как добавил представитель, ситуация касается лишь небольшой части от суммарного производства, которое в основном не пострадает.
Жесткий вариант выхода из ЕС, при котором не будет достигнуто соглашение о взаимоотношениях Великобритании с союзом, вероятно, приведет к масштабным перебоям в импорте продукции с континента.
AstraZeneca ответила на вопросы Dow Jones после вчерашнего сообщения BBC Newsnight.
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