AstraZeneca наращивает запасы лекарств, готовясь к жестким условиям Brexit

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. AstraZeneca PLC сегодня объявила, что в процессе подготовки к жесткому варианту выхода Великобритании из ЕС она наращивает запасы лекарств, сообщает Dow Jones.

Представитель фармацевтической компании, зарегистрированной на британской бирже, отметил, что на случай отсутствия соглашения с ЕС уже было потрачено 40 млн фунтов (52,8 млн долларов).

Фармацевтический гигант решил на 20% увеличить запас лекарств, поступающих из Европы в Великобританию, а также тех, которые он производит в Великобритании и экспортирует в ЕС. Однако, как добавил представитель, ситуация касается лишь небольшой части от суммарного производства, которое в основном не пострадает.

Жесткий вариант выхода из ЕС, при котором не будет достигнуто соглашение о взаимоотношениях Великобритании с союзом, вероятно, приведет к масштабным перебоям в импорте продукции с континента.

AstraZeneca ответила на вопросы Dow Jones после вчерашнего сообщения BBC Newsnight.