Украинцы в Евросоюз хотят сильнее, чем в НАТО

Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, Институт анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба провели опрос среди 1250 жителей 36 городов с населением свыше 100 тысяч человек, чтобы выяснить отношение украинцев к евроинтеграции.

Если бы референдум о членстве страны в НАТО состоялся в ближайшее время, то 39,8% респондентов поддержали бы эту идею, 40,7%-против, 10,7%— не определились, а 8,8% — проигнорировали бы голосование.

После получения Украиной статуса «страны-аспиранта» глава государства Пётр Порошенко в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу попросил предоставить Украине План действий по членству в Альянсе. Однако руководство Североатлантического альянса подчёркивает, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Возможность жить в государстве-члене Европейского союза привлекает украинцев больше: 50,5% опрошенных проголосовали бы за вступление в ЕС, 33,7% — против, 8,2% — не смогли ответить, 7,6% — не участвовали бы в референдуме по этому вопросу.