Австрия не примет «ни единого мигранта» из Сицилии

ВЕНА, 17 июл — РИА Новости Австрия не примет ни одного из 450 мигрантов, которых корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии.

Об этом канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил итальянскому коллеге Джузеппе Конте в письме, попавшем в распоряжение австрийского агентства APA. По данным агентства, в качестве причины для отказа принять мигрантов Курц заявил, что с 2015 года Австрия, «исходя из численности населения», приняла больше заявок на получение убежища, чем «многие другие страны ЕС».

В понедельник корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как пять европейских стран согласились их принять.