Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

Британский премьер Тереза Мэй вновь заявила о необходимости налаживания конструктивных отношений с Россией, однако, по ее мнению, диалог Западу следует строить с позиции силы.
В понедельник Мэй выступила в парламенте, где рассказала членам палаты общин о состоявшейся встрече с президентом США Дональдом Трампом и участии в саммите НАТО в Брюсселе. Не обошла премьер в выступлении и тему "российской угрозы", вспомнив про нее после слов о необходимости членам альянса наращивать военные бюджеты.
"Нашей целью на перспективу остается выстраивание долгосрочных отношений с Россией, как двусторонних, так и в рамках НАТО. Я приветствую сегодняшнюю встречу между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, но я согласна с позицией, о которой говорила на встрече с президентом Трампом — мы должны говорить с Россией с позиции единства и силы. Наш посыл ясен, и он касается того, как Россия должна изменить свое поведение. И пока она продолжает предпринимать попытки подорвать наши интересы и ценности, мы будем сдерживать ее и противостоять ей", — сказала Мэй.
Ранее и сама Мэй, и бывший глава МИД Борис Джонсон не раз говорили о том, что хотели бы выстраивания отношений с Россией, однако уточняли, что хотели бы вести диалог на их условиях и с позиции силы. Мэй также заявляла об этом Трампу.
"Говоря о значительных угрозах, мы (на саммите НАТО) обсудили Россию. Использование нервно-паралитического вещества в Солсбери является еще одним примером неуважения России к международным нормам и законам. Примером также является модель поведения РФ, направленная на подрыв западных демократий и наших интересов по всему миру. В минувшие годы мы наблюдали за ростом объемов продаж вооружений Ирану, защиту сирийского режима, использующего химическое оружие, проведение наносящих экономический ущерб кибератак и распространение вредоносных и ложных новостей в промышленных масштабах", — сказала Мэй.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.