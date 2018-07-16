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Украину порубили на дрова: ЕС покрывает вывоз леса-кругляка
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Украину порубили на дрова: ЕС покрывает вывоз леса-кругляка 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Вывоз леса кругляка выгоден европейским производителям и власти ЕС покрывают коррупцию незаконного импорта леса из Украины
Об этом заявил народный депутат от фракции «Батькивщина» Иван Крулько в эфире канала NewsOne.
«Эта ситуация с вывозом леса-кругляка говорит о процветании коррупции не только в Украине и но и в странах ЕС. Процесс оформления ввоза сырья двухсторонний и таможенники со стороны ЕС не могут не понимать, что нарушаются законы с обеих сторон», — сказал он.
Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.
И это при том, что в странах ЕС действует регламент, который запрещает импорт дерева, незаконно полученного из страны происхождения. Но этот норматив не работает, и лес-кругляк систематически попадает на предприятия, которые изготавливают продукцию для компаний IKEA и H&M.
Через таможенную границу Украины этот лес проходит как дрова.
Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что на протяжении четырех лет его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку миллиард евро в 2017 году, — передает Depo.ua.
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