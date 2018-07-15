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Россия попала в тройку главных угроз ЕС
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Россия попала в тройку главных угроз ЕС 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters
Европейский совет по международным отношениям (ECFR) представил доклад, в котором перечислены основные угрозы для безопасности Евросоюза (ЕС).
Как отмечается, при подготовке доклада использовались официальные правительственные документы и публикации СМИ, также были опрошен эксперты и представители политической власти из 28 стран ЕС.
Согласно результатам исследования, больше всего европейцы боятся радикальных исламистских группировок. На второй строчке рейтинга оказались транснациональные криминальные организации и Россия, а на третьем месте — КНДР.
Отмечается, что больше всего российскую сторону боятся в Финляндии, Литве, Эстонии, Польше и Румынии. Авторы доклада заметили, что в 2008 году Россия не входила в топ-3 главных угроз для ЕС. В настоящее время рост недоверия к российской стороне объясняется «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками».
При этом есть страны, которые не видят в России никакой по угрозы. Среди них оказались Италия, Греция, Португалия, Венгрия и Кипр.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что «зловредная активность» России требует единого ответа со стороны НАТО.
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