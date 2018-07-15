ЕС боится России чуть меньше, чем радикальных исламистов

Россия вышла в лидеры рейтинга главных угроз по мнению представителей политической элиты Евросоюза . Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Европейского совета по международным отношениям. В документе говорится, что были опрошены представителей правящих кругов и экспертов из стран ЕС. В результате выяснилось, что европейцы большего всего боятся радикальных исламистских группировок, на втором месте оказались Россия и транснациональные криминальные организации, и на третьем месте — Северная Корея Эстония, Румыния, Литва и При этом еще десять лет назад Россия в тройку главных угроз не входила. Беспокоятся за безопасность в основном Финляндия Польша . Также возможных враждебных действий со стороны Москвы опасаются Великобритания Германия . Недоверие к России подкрепляется «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками». Италия, Греция, Венгрия и Турция. Тем временем, Кипр Португалия не видят никакой угрозы со стороны России и настроены вполне дружелюбно. Эксперты, проводившие опрос считают, что лидирующие позиции не изменятся в ближайшее время. Однако список несущих опасность субъектов могут пополнить Китай Ранее Пятый канал сообщал о том, что новые антироссийские экономические санкции ЕС вступают в силу.