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ЕС боится России чуть меньше, чем радикальных исламистов
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ЕС боится России чуть меньше, чем радикальных исламистов 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Россия вышла в лидеры рейтинга главных угроз по мнению представителей политической элиты Евросоюза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Европейского совета по международным отношениям.
В документе говорится, что были опрошены представителей правящих кругов и экспертов из стран ЕС. В результате выяснилось, что европейцы большего всего боятся радикальных исламистских группировок, на втором месте оказались Россия и транснациональные криминальные организации, и на третьем месте — Северная Корея.
При этом еще десять лет назад Россия в тройку главных угроз не входила. Беспокоятся за безопасность в основном Финляндия, Эстония, Румыния, Литва и Польша. Также возможных враждебных действий со стороны Москвы опасаются Великобритания и Германия. Недоверие к России подкрепляется «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками».
Тем временем, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия не видят никакой угрозы со стороны России и настроены вполне дружелюбно. Эксперты, проводившие опрос считают, что лидирующие позиции не изменятся в ближайшее время. Однако список несущих опасность субъектов могут пополнить Китай и Турция.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что новые антироссийские экономические санкции ЕС вступают в силу.
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