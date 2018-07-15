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Развратные SMS оставили британского министра без работы
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Развратные SMS оставили британского министра без работы 

Рамблер 9 часов назад
Фото: twitter.com/@stephytwomey
47-летний министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как была опубликована его переписка сексуального характера с двумя девушками-избирателями. Заявление чиновника опубликовала газета The Daily Mirror.
Гриффитс, депутат от Бертона и начальник штаба Терезы Май в период с 2004 по 2006 год, отметил, что он «ему очень стыдно». Он также выразил сожаление в связи с тем, что его поведение принесло боль и огорчение его жене и семье, которым он «был обязан всем». Он также извинился перед избирателями и отметил, что надеется со временем получить прощение всех тех, кто доверяет ему и кого он «так ужасно подвел». Теперь в отношении Гриффитса будет проведено расследование. По словам министра, он планирует обратиться за помощью к специалистам, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Через Facebook, Instagram, WhatsApp и Snapchat Гриффитс за три недели отправил более 2000 сообщений.
Одна из девушек, с которой он общался, отметила, что пыталась говорить с ним на общие темы, но разговор «всегда возвращался к сексу», сообщает ВВС. Сообщения, которые она получила, она описала как «мерзкие» и «отвратительные».
Комментарии34  Ещё 9 источников 
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