Развратные SMS оставили британского министра без работы

47-летний министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как была опубликована его переписка сексуального характера с двумя девушками-избирателями. Заявление чиновника опубликовала газета The Daily Mirror.

Гриффитс, депутат от Бертона и начальник штаба Терезы Май в период с 2004 по 2006 год, отметил, что он «ему очень стыдно». Он также выразил сожаление в связи с тем, что его поведение принесло боль и огорчение его жене и семье, которым он «был обязан всем». Он также извинился перед избирателями и отметил, что надеется со временем получить прощение всех тех, кто доверяет ему и кого он «так ужасно подвел». Теперь в отношении Гриффитса будет проведено расследование. По словам министра, он планирует обратиться за помощью к специалистам, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Через Facebook, Instagram, WhatsApp и Snapchat Гриффитс за три недели отправил более 2000 сообщений.

Some of the sex texts a perverted Tory Minister sent to his constituents — ‘daddy has been making speeches and running the country but what he really wants to be doing is ******* naughty girls *******!’ Andrew Griffiths MP! #5live #LBC #marr pic.twitter.com/VCjyDn9wuJ— VoiceOfAmbridge (@voiceofbramley) 14 июля 2018 г.

Одна из девушек, с которой он общался, отметила, что пыталась говорить с ним на общие темы, но разговор «всегда возвращался к сексу», сообщает ВВС. Сообщения, которые она получила, она описала как «мерзкие» и «отвратительные».