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Развратные SMS довели британского министра до отставки
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Развратные SMS довели министра до отставки 

News.ru 7 часов назад
Фото: twitter.com/@stephytwomey
Министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Высокопоставленный чиновник отправил 2000 непристойных сообщений двум незнакомых девушкам.
Британский таблоид Sunday Mirror пообещал сегодня опубликовать часть переписки. Ранее издание взяло интервью у одной из пострадавших. Девушка рассказала, что разместила в мессенджере Snapchat свою фотографию, её увидел Гриффитс, после чего у них завязалась переписка. Вскоре, по её словам, министр начал переводить невинный разговор на общие темы в более пикантное русло. Впоследствии он стал регулярно отправлять девушке сообщения крайне непристойного содержания. Часть из них ещё до публикации в СМИ попала в интернет:
На фоне громкого скандала Гриффитс объявил, что уходит в отставку, извинился за своё поведение и пообещал обратиться за помощью к психологу.
Ранее News.Ru сообщал о том, что известного французского режиссёра Люка Бессона в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах.
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