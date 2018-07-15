Развратные SMS довели британского министра до отставки

Министр торговли и промышленности Великобритании Эндрю Гриффитс покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Высокопоставленный чиновник отправил 2000 непристойных сообщений двум незнакомых девушкам.
Британский таблоид Sunday Mirror пообещал сегодня опубликовать часть переписки. Ранее издание взяло интервью у одной из пострадавших. Девушка рассказала, что разместила в мессенджере Snapchat свою фотографию, её увидел Гриффитс, после чего у них завязалась переписка. Вскоре, по её словам, министр начал переводить невинный разговор на общие темы в более пикантное русло. Впоследствии он стал регулярно отправлять девушке сообщения крайне непристойного содержания. Часть из них ещё до публикации в СМИ попала в интернет:
Some of the sex texts a perverted Tory Minister sent to his constituents — ‘daddy has been making speeches and running the country but what he really wants to be doing is ******* naughty girls *******!’ Andrew Griffiths MP! #5live #LBC #marr pic.twitter.com/VCjyDn9wuJ— VoiceOfAmbridge (@voiceofbramley) 14 июля 2018 г.
На фоне громкого скандала Гриффитс объявил, что уходит в отставку, извинился за своё поведение и пообещал обратиться за помощью к психологу.
Ранее News.Ru сообщал о том, что известного французского режиссёра Люка Бессона в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах.