Развратные SMS довели британского министра до отставки

Some of the sex texts a perverted Tory Minister sent to his constituents — ‘daddy has been making speeches and running the country but what he really wants to be doing is ******* naughty girls *******!’ Andrew Griffiths MP! #5live #LBC #marr pic.twitter.com/VCjyDn9wuJ— VoiceOfAmbridge (@voiceofbramley) 14 июля 2018 г.

Британский таблоид Sunday Mirror пообещал сегодня опубликовать часть переписки. Ранее издание взяло интервью у одной из пострадавших. Девушка рассказала, что разместила в мессенджере Snapchat свою фотографию, её увидел Гриффитс, после чего у них завязалась переписка. Вскоре, по её словам, министр начал переводить невинный разговор на общие темы в более пикантное русло. Впоследствии он стал регулярно отправлять девушке сообщения крайне непристойного содержания. Часть из них ещё до публикации в СМИ попала в интернет: