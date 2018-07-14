Могерини: ЕС поддерживает деятельность Правительства национального согласия Ливии

В ходе переговоров Могерини «высказала полную поддержку Европейским союзом ПНС и его усилий по восстановлению безопасной обстановки в стране», говорится в распространенном по окончании встречи коммюнике пресс-службы ПНС.

"Политика Европы направлена на установление стабильности в Ливии, причем внимание ЕС не ограничивается лишь проблемой нелегальных мигрантов", — отметила верховный представитель ЕС. По ее словам, «оно [внимание] также направлено на экономическую сферу, поддержку структур государственной власти, на подготовку сотрудников ливийской береговой охраны и совместные действия по обеспечению безопасности на южных границах Ливии».

Как говорится в заявлении, Могерини и Сарадж «согласились с необходимостью единой позиции Европы по отношению к политическим процессам в Ливии, в том числе к деятельности по проведению в стране президентских и парламентских выборов, и другим направлениям, которые курируются Организацией Объединенных Наций ».