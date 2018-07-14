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Могерини: ЕС поддерживает деятельность Правительства национального согласия Ливии
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Могерини: ЕС поддерживает деятельность Правительства национального согласия Ливии 

ТАСС 14 июля 2018
КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает деятельность ливийского Правительства национального согласия (ПНС), направленную на восстановление безопасности а стране. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по завершению встречи с главой ПНС Фаизом Сараджем, которая состоялась в столице Ливии, Триполи.
В ходе переговоров Могерини «высказала полную поддержку Европейским союзом ПНС и его усилий по восстановлению безопасной обстановки в стране», говорится в распространенном по окончании встречи коммюнике пресс-службы ПНС.
"Политика Европы направлена на установление стабильности в Ливии, причем внимание ЕС не ограничивается лишь проблемой нелегальных мигрантов", — отметила верховный представитель ЕС. По ее словам, «оно [внимание] также направлено на экономическую сферу, поддержку структур государственной власти, на подготовку сотрудников ливийской береговой охраны и совместные действия по обеспечению безопасности на южных границах Ливии».
Как говорится в заявлении, Могерини и Сарадж «согласились с необходимостью единой позиции Европы по отношению к политическим процессам в Ливии, в том числе к деятельности по проведению в стране президентских и парламентских выборов, и другим направлениям, которые курируются Организацией Объединенных Наций».
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: ПНС в Триполи, возглавляемое Сараджем, и кабинет на востоке страны в городе Бенгази, который поддерживается Ливийской национальной арией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
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