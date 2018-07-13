Пашинян заявил об отсутствии изменений в политике ЕС по отношению к Армении 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит реальных изменений в политике Европейского союза по отношению к Еревану. Об этом сообщает «ArmenPress».
«После нашей революции мы услышали много приветственных заявлений от Европейского союза, но нет никаких реальных изменений в политике», — сказал он.
По его словам, политика ЕС «такая же, какой была четыре месяца назад».
По его словам, в Ереване считают, что Европейскому союзу «или нужно существенно смягчить вдохновлённую риторику, или изменить политику».
Ранее сообщалось, что Пашинян посетит Брюссель для встречи с руководством ЕС.