Ещё
Пашинян пожаловался на неизменность политики ЕС к Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян пожаловался на неизменность политики ЕС к Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что, несмотря на многочисленные заявления со стороны ЕС, после смены власти в республике политика Евросоюза в отношении Армении не претерпела ощутимых изменений.
По его словам, «политика Евросоюза остается той же, что и три-четыре месяца назад», передает РИА «Новости».
«По существу, после революции мы слышали от ЕС многочисленные заявления, слова приветствия, но в политике пока никаких ощутимых изменений нет. (…) И я говорю, что нужно либо снизить восторженную тональность, либо изменить политику», — заявил Пашинян, отметив, что «при международном содействии реформы можно реализовать быстрее».
При этом он подчеркнул, что в статусе просителя Армения не будет.
Напомним, в начале мая в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана Брюссель говорилось, что Брюссель рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнерстве.
Ранее Пашинян заявлял, что в случае своего избрания на пост премьер надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель связала с Крымом и Донбассом повышение расходов НАТО на оборону На Украине придумали новые санкции против российских издательств Мэй назвала причину ухода Джонсона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент140
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала105
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение