Пашинян пожаловался на неизменность политики ЕС к Армении

По его словам, «политика Евросоюза остается той же, что и три-четыре месяца назад», передает РИА «Новости»

«По существу, после революции мы слышали от ЕС многочисленные заявления, слова приветствия, но в политике пока никаких ощутимых изменений нет. (…) И я говорю, что нужно либо снизить восторженную тональность, либо изменить политику», — заявил Пашинян, отметив, что «при международном содействии реформы можно реализовать быстрее».

При этом он подчеркнул, что в статусе просителя Армения не будет.

Напомним, в начале мая в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана Брюссель говорилось, что Брюссель рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнерстве.

Ранее Пашинян заявлял, что в случае своего избрания на пост премьер надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз.