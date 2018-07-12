Ещё
В США назвали санкции против компаний ЕС из-за участия в Nord Stream-2 крайней мерой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали санкции против компаний ЕС из-за участия в Nord Stream-2 крайней мерой 

ТАСС 8 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. США прибегнут к санкциям против компаний Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream — 2) лишь как к последнему средству, заявил министр энергетики США Рик Перри по итогам переговоров с Еврокомиссией.
"Введение санкций против европейских компаний — это последняя точка, куда бы мы хотели приземлиться, всегда есть другие пути. У нас идет очень открытый диалог, и за исключением министра [энергетики РФ Александра] Новака, я не уверен, что я говорил с кем-то, кому этот проект нравится", — сказал Перри.
ТАСС: последние новости
Косачев: уход Джонсона не приведет к резким переменам в курсе Лондона в отношении Москвы Евросоюз выделил €90 млн в Европейский трастовый фонд для Африки Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент192
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками353
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение